Samsun'un Vezirköprü kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki Suriyeli uyruklu Eymen Hammamı hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Suriyeli uyruklu Eymen Hammamı ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eymen Hammamı yapılan müdahalelere rağmen akşam saat 21.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.