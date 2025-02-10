16 yaş altı kullanıcılar için sosyal medya düzenlemesi geliyor! Sosyal medya düzenlemesi neleri içeriyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 yaşından küçük sosyal medya kullanıcıları için yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu açıkladı. Bakan, amaçlarının çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak ve dijital bağımlılığın önüne geçmek olduğunu belirtti. Düzenleme kapsamında iki farklı yaş grubu için çalışmalar devam ediyor. İşte, sosyal medya düzenlemesinin detayları...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 yaş altı ve 13-16 yaş arasındaki çocuklar için iki kademeli bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Dijital platformlara birçok yeni yükümlülük getirilmesi planlanırken, internetin yasaklanmayacağı ancak çocukların korunmasına yönelik ciddi adımlar atılacağı ifade edildi. Peki, sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
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SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak" dedi.
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SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YAŞ SINIRI NEDİR?
Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.
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SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLECEK
Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."
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'DİJİTAL EBEVEYNLİK' SORUMLULUĞU İÇİN EĞİTİM VERİLECEK
Bakan Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının da altını çizdi. Göktaş, "Artık anne babalar 'dijital ebeveynlik' olarak adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma kapasitesine sahip olmak zorundalar. Biz de bu konuda onlara destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.
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SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Bakan Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini söyledi. Göktaş, "Daha önce hassasiyetlerimizi dile getirmiştik, yeniden bu konu başlıklarında değerlendirmelerimizi ileteceğiz. Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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