"Şimdi en kolayı, ben yapmadım yanlış anlaşıldım demek. Biz böyle de demiyoruz. Yaptık diyoruz. Ben bunu yapamam. Hepsinin bedelini ödüyorum da. Ancak, hiçbir şeyi de hiçbirini de unutmam. Ben Marsilya maçından sonra ne dedim? ‘Müthiş bir hakem, müthiş bir hakem iletişimi’ dedim. Marsilya’da bize verilen penaltı mıydı? Hayır, yanlış karar. Hiçbir şey söylemedim. Yeri gelince herkese söylüyoruz. Neden? Onların sizin görüşlerinizi dinleyip, size değer vermesi. Şimdi önemli olan bu. Yoksa herkes hata yapıyor."