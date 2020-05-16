Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamlar yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu her gün yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı en son 146.457'ye yükselmişti. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.055 vatandaşımız hayatını kaybetmiştik. Peki 16 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

KORONAVİRÜS TABLOSU - 16 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz duyurmadı.

15 Mayısta açıklanan tabloda Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 15 MAYIS

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 146 bin 457 ve can kaybının 4 bin 55 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 565 test yapıldı, 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457 ve vefat sayısı 4 bin 55 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490 ve iyileşen sayısı 106 bin 133 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD ve İngiltere'de son 24 saatte ağır bilanço yaşandı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 468 artarak 34 bin 466'ya yükseldi.

ABD'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldiği açıklandı.