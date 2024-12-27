16 ilde yasa dışı bahis ve sanal operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen Siberağ-13 Operasyonu'na ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

16 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonlarında;

Aralarında Sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç unsurudur.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.