150 yıllık tescilli bina yandı

Antalya'da, madde bağımlılarının kaldığı iddia edilen 150 yıllık 2 katlı boş ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 426 Sokak’ta 2 katlı ahşap binada dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Antalya'nın surlar dışındaki ilk yerleşim alanı olan ve geçmişi 500 yıla dayanan Balbey Mahallesi'nde tescilli 43 evden 150 yıllık tarihe sahip olan 2 katlı binadan yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler sokakların dar yapısı nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta zorlandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

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2 katlı bina kullanılamaz hale gelirken, yangın anı çevredeki mahallelilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, "Geçen seneye kadar oturanlar vardı. Satın alındı. Sahibiyle iyi bir diyalog kuramadık, içeri giren çıkanın belli olmadığını söyledik. 'Her an böyle kötü bir şey başımıza gelebilir' dedik, neticede geldi. Tarihi bir yapı, ortalama 100- 150 senelik var. 43 tescilli binadan biriydi. Güzel bir mimarisi vardı" diye konuştu.

Mahallede oturan Ecem Pulat da "Mahallemizdeki tarihi eser madde bağımlıları yüzünden yok oldu. Boştu, kullanılmıyordu. Uyuşturucu kullananlar kalıyordu. Ateş yakıyorlardı. Büyük ihtimalle onlar yaktı. Sokaklar dar, itfaiye ekipleri giremedi. Bu yüzden de gecikme oldu. Can güvenliğimiz yok, yangın bizim evimize de sıçrayabilirdi. Şu an evimize giremiyoruz yangından dolayı sabaha kadar sokakta bekleyeceğiz" dedi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.