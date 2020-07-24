Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Teknoloji denilince akla gelen şirketlerden birisi haline gelen Tesla'nın sahibi Elon Musk, kendi araçlarının sigortalanması konusunda 20 ülkedeki sigortacılarla ortaklık kurması sonrası sigorta risklerini ölçüp fiyat oluşumunu sağlayacak aktüerler aradıklarını açıkladı. Dünyanın her tarafında yapılabilecek ender mesleklerden olan aktüerlere çağrı yapan son yılların en çok konuşulan ismi Elon Musk “Tesla Sigorta için devrim niteliğinde aktüerler arıyoruz! İlgileniyorsanız lütfen temasa geçin” paylaşımında bulundu. Elektrikli araçlarına sigorta ürünlerini entegre etmeyi planlayan Tesla bu amaçla sigortacılık faaliyetlerini önemli bir parçası haline getirmeye çalışıyor. İşte bu nedenle Musk, sigortacılığın olmazsa olmazı olan riskleri hesaplayın fiyat oluşumunu sağlayan aktüerlere ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap (ortada) ve yönetim kurulu üyeleri.

AKTÜERLİK ÖNEMLİ MESLEK HALİNE GELİYOR

Türkiye'de bulunan 379 aktüer de Musk'la çalışabilecek düzeyde. Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap "Türk aktüerlerin her biri Musk ile çalışabilecek yeteneğe sahip. Bu açıklama gençlerin bundan sonra meslek seçimleri açısından da çok önemli. Aktüerlik dünyanın her yerinde geçerli bir meslek. Geleceğin en iyi 10 mesleği arasında gösteriliyor. Hiçbir aktüerin işsiz kalma riski yok. Ünivesite tercihi yapacak öğrencilere bu mesleği öneriyorum. Aktüerler Derneği de Avrupa Aktüerler Birliği'ne kabul edildi. Karşılıklı tanıma anlaşmasına göre Türk aktüerler herhangi bir çalışma iznine gerek kalmadan AB ülkelerinde çalışabiliyor" dedi.

ROBOTAKSİ DE YOLDA

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, piyasaya sunmayı planladığı sigorta ürünlerini şirketin merkezine almayı planlıyor. Tesla CEO’su Elon Musk, sigortanın zaman içinde şirketin önemli bir ürünü haline geleceğine inandığını söyleyerek “İnsanların, arabalarının sigortasına harcadıkları para miktarı, bir arabanın maliyetinin oldukça büyük bir yüzdesine eşdeğer” demişti.

Elon Musk, yakın gelecekte Uber benzeri bir uygulamanın sürücüsüz halini sunmayı planladıklarını da belirtmişti. Uber ve Lyft gibi tanınmış firmaların sunduğu benzer hizmetlerle rekabet edecek olan bu hareket, Musk’un çok amaçlı, tam otomatik ‘robotaksi’ filosuna doğru bir adım olma yolunda.