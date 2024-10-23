Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisi projesi devam ediyor. Projenin uygulandığı illerde çiftler 150 bin TL'lik faizsiz krediyi 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz olarak alabiliyor. Son olarak, Bakanlık uygulamaya özel bir web sitesi açtı ve başvuruları buradan almaya başladı. İşte, faizsiz evlilik kredisinin geçerli olduğu iller, ödeme planı ve şartları...