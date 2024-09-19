15 yılla aranıyordu: Suç makinesi okey oynarken yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Davut Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı.