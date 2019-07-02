ABD Açık'ı iki kez kazanan Amerikalı tenisçi Tracy Austin,"Coco'nun adı yıllardır çok konuşuluyordu. Artık uluslararası olarak da tanınmaya başladı. Gerçekten o muazzam bir sporcu. Korta çıkıp idolu Venus'e karşı oynamak... Gergin ve heyecanlı olması için çok sebep vardı. O muhteşem olmak için eğitildi ve bu sadece bir başlangıç" dedi.