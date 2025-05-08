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        Haberler Gündem Güncel 15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı

        Sivas'ta 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif T.Ç.  aynı lisede eğitim gören akranı kız çocukları tarafından darbedilmişti. O anları cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyada yayınlayan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Olayla ilgili 7 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:56 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:57
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        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
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        Sivas'ta 15 yaşındaki Elif T.Ç.'nin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde Elif T.Ç'nin (15) darbedilmesi ve olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine öğrenciler Z.S.B (15), E.N.S. (16), S.İ. (16), Y.T. (15), M.Ü. (15) B.L.A. (16) ve N.D. (15) ile okul dışından olan B.Ç. (19), R.N.D. (17) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.L.A. ve N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli "birden fazla kişiyle çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklandı.

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        Sivas Valiliği de dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olaya karışan kişiler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatıldığını, sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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