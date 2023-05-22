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Tramvayın çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçerken tramvayın çarptığı 15 yaşındaki Mehmet Şerif Yaşar yaşamını yitirdi

Giriş: 22.05.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
15 yaşındaki çocuğa tramvay çarptı
DHA

Gaziantep'te, tramvayın çarptığı Mehmet Şerif Yaşar (15) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Vatmanının ismi öğrenilemeyen tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Şerif Yaşar'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Şerif Yaşar'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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