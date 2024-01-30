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        Haberler Sağlık 15 yaş üstü her 4 kişiden 1'i sigara içiyor

        15 yaş üstü her 4 kişiden 1'i sigara içiyor

        Türkiye, kişi başına düşen günlük 17 sigara adediyle dünya birincisi oldu. Sigarayla mücadele konusunda yıllardır etkin uğraşlar veren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, konuyla ilgili önemli noktalara değindi ve 15 yaş üstü her 4 kişiden 1'inin sigara içtiğini hatırlatarak, "Ülkemizde sigara bağımlılığı korkunç seviyelere çıkmıştır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:28
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        "Ülkemizde sigara bağımlılığı korkunç seviyelerde"
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        Dünyada 2 milyar civarı insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu söyleyen TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigarayı bırakma konusunda alternatif olarak gösterilen elektronik sigaraların da en az sigara kadar zararlı olduğunu söyledi. Masum gösterilmeye çalışılan elektronik sigaraların akciğer ve solunum rahatsızlıklarının yanında bilişsel aktivitelerde yavaşlama gibi birçok rahatsızlığı sebebiyet verdiğini aktaran Başkan Doç. Dr. Aydın, Dünya Sağlık Örgütü’nün sigaranın zararlarını en aza indirip elektronik sigara kullanımını kontrol altına almak için acil eylem çağrısında bulunduğunu söyledi. Doç. Dr. Aydın, “Sigaradan daha masum olarak kabul edilen ve kullanımı gittikçe artan elektronik sigaranın içeriğindeki kimyasallar en az sigara dumanında bulunan kimyasallar kadar zararlıdır ve sigarayı bırakmak isteyen kişiler sigaranın alternatifine yönelmek yerine bu konuda kararlı olup irade göstermelidir” dedi.

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        "15 YAŞ ÜSTÜ HER 4 KİŞİDEN 1'İ SİGARA KULLANIYOR"

        Türkiye’de sigara içen insanların sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirten Başkan Doç. Dr. Aydın, “Ülkemizde 15 yaş üstü her 4 kişiden 1’i sigara kullanmaktadır. Avrupa istatistiklerine bakarsak ülkemiz, Bulgaristan’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. AB ülkelerinin ortalaması 18,4 iken Türkiye ortalaması 27,3’tür. Görüldüğü gibi ülkemizde sigara bağımlılığı korkunç seviyelere çıkmıştır” dedi.

        Sigara ve tütün madde bağımlılarının büyük bir kısmının çocukluk ve ergenlik döneminde içmeye başladığını belirten Aydın, “Gençlerimiz çok erken yaşta sigarayı deniyorlar ve 18 yaşında düzenli olarak sigara içmeye başlıyor. İlerleyen yaşlarda da sigara miktarı sürekli artmaktadır” ifadelerini kullandı.

        "SİGARA VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ GENÇLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK ŞEKİLDE PAZARLANIYOR"

        Sigara ve tütün mamulleri üreticilerinin cazip reklamlarla insanları sigaraya yönlendirdiğini söyleyen Aydın, “Bu çok uluslu şirketler sigara ve tütün ürünlerini gençlerin ilgisini çekecek şekilde pazarlıyor. Daha sonra bu durumdan kurtulup sigarayı bırakmak isteyenler için de çeşitli reklam kampanyaları ile elektronik sigara gibi ürünlere yönlendiriyor. Yani bu şirketler tamamen sömürü düzeni oluşturmuş durumdalar” dedi.

        “PASİF İÇİCİLİK ÇOCUKLARIMIZI ETKİLİYOR"

        Türkiye’nin kişi başına düşen günlük sigara tüketim adedi bakımından birinci olması pasifi içiciliği de beraberinde getirdiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Pasif içiciliğini sağlık üzerinde olumsuz etkileri tartışılmaz. Bu durumdan da en çok etkilenenlerin başında şüphesiz ki çocuklar geliyor. Pasif içicilik nedeniyle çocuklarımızın bilişsel gelişimleri de büyük oranda olumsuz etkilenmektedir. Özellikle günlük sigara tüketiminin bu kadar yüksek olduğu ülkemizde çocuklarımız çok büyük risk altında” ifadelerini kullandı.

        "SİGARAYI BIRAKMA KONUSUNDA KARARLI OLMALISINIZ"

        Sigara tüketimi sebebiyle Türkiye’nin dünyada birinci olmasının toplum sağlığı üzerinde olumsuz birçok etkisinin yanında bilişsel gelişimi de olumsuz etkilediğine değinen Aydın, “Sigara içen insanlarda beyinde küçülme ve zihinsel ve mental gerilik gözlenmektedir. Günde 1 paket sigara içenlerin beyninin küçüldüğü ve eski haline dönmesinin ancak 25 yılda mümkün olabileceği bilim insanları tarafından kanıtlanmıştır. Türkiye, 15 yaş üstü her 4 kişiden 1’inin ortalama 17 sigara tükettiği bir ülke, yani neredeyse günde 1 paket sigara tüketiliyor diyebiliriz. Bu durumu göz önüne aldığımızda sigara tiryakilerinin bugün bu illeti bırakmaları halinde beyinlerinin eski hale gelmesi 25 yıllarını alacak. Kendilerine verdikleri zarar çok vahim boyutlarda. Bunu idrak etmeleri ve sigarayı, alternatifsiz bir şekilde, bırakmaları konusunda kararlı olmaları gerekmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

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