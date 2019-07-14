Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Örgütün haberleşme ağı ByLock çözüldü. Soruşturmalar başladı, genişletildi. Çoğu da davaya dönüştü. İhraçlar, görevden almalar, birbiri ardına geldi.

32 KHK YAYIMLANDI

15 Temmuz'dan sonra Türkiye FETÖ'yü sızdığı kurumlardan temizlemek için her alanda düğmeye bastı. Kilit hamle olağanüstü hal ilanıydı. Darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edildi. Ve tam 7 kez uzatıldı. Bu süreçte 32 KHK yayımlandı.

125 BİN 678 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

131 bin 922 işlem tesis edildi. Bunların 125 bin 678'i kamu görevinden ihraç kararlarından oluştu. 2 bin 761 kurum ve kuruluş da kapatıldı. 20 bin dolayında kişi ise KHK’larla yeniden görevine iade edildi. KHK’larla; Milli İstihbarat Başkanlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Doğu Ve Güneydoğu'daki pek çok belediyeye kayyum atandı. Darbe girişimine direnen siviller için yargı muafiyeti getirildi. Taşeron işçilerin kadroya geçişi, kış lastiğinin zorunlu hale getirilmesi, KHK ile yapılan düzenlemeler arasında yer aldı. Bu KHK’ların hapsi daha sonra Meclis onayından geçerek, kanunlaştırıldı.

OHAL KOMİSYONU BİLANÇOSU

Mağduriyetlerin önüne geçmek için OHAL İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyona 126 bin 200 kişi başvurdu. 77 bin 900 başvuru sonuçlandırıldı. 71 bin 900 başvuru reddedilirken, 6 bin başvuru kabul edildi. 6 bine yakın kişi komisyon kararı ile görevine döndü.

29 BİN 382 KİŞİ TUTUKLU

Darbe girişimi haricindeki FETÖ üyeliği yargılamalarına gelince. 500 bini aşkın şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu sanık sayısı 7 bin 650, hükümlü sayısı ise 21 bin 732'ye ulaştı. Yani halen FETÖ suçundan 29 bin 382 kişi cezaevinde bulunuyor. 154 bin 751 kişiyle ilgili 79 bin 437 soruşturma ise halen devam ediyor Görülmekte olan 47 bin 355 davada ise toplam 68 bin 608 kişi sanık kürsüsünde bulunuyor.