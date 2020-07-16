15 Temmuz'da şehit düşenlerin kişisel eşyalarının sergilendiği, gazilerin hatıralarının yaşatıldığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Hazine mülkiyetinden Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Müzenin girişinde bulunan abide taşın üzerine işlenmiş olan "Bu şehitlik anıtı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir" yazısı bulunuyor.