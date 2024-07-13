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        Haberler Bilgi Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da bankalar, noterler, eczaneler açık mı, nereler açık ve kapalı?

        15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar, noterler, eczaneler açık mı, nereler açık ve kapalı?

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Çeşitli etkinlik ve kutlamaların olacağı 15 Temmuz resmi tatil mi merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde banka, hastane, noter gibi kurumlar tatil ediliyor. Bazı kurumlar ise çalışmaya devam ediyor. Bu noktada hastane, adliye, noter, kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar, noterler, eczaneler açık mı, hangi kurumlar açık ve kapalı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:56
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        • 1

          15 Temmuz resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da bankalar, noterler, eczaneler açık mı, nereler açık ve kapalı? İşte 15 Temmuz tatilinde kapalı olan kurumlar

        • 2

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

          29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

          15 TEMMUZ BANKALAR, BORSA, KARGOLAR, ECZANELER AÇIK MI?

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak değerlendirilecek bu özel günde resmi kurumlar hizmet vermeyecek. Banka, borsa, noter kapalı olacak alanlar arasında yerini alıyor.

        • 3

          15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YERLER

          Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.

          Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak

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