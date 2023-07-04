2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ
- Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
- Ramazan Bayramı: 21 Nisan-23 Nisan 2023
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
- Kurban Bayramı: 28 Haziran-1 Temmuz 2023
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar