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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi gün?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için geri sayım başladı. 2016 senesinde meydana gelen FETÖ tarafından düzenlenen askeri darbe girişiminin yıl dönümünde her sene şehitler ve gaziler anılıyor. Bu önemli güne kısa bir süre kalmasıyla gözler "15 Temmuz hangi güne denk geliyor, tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Giriş: 04.07.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin anıldığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne sayılı günler kaldı. Bu noktada gözler "15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün?" sorusuna çevrildi. İşte, detaylar...

  • 15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

    15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

  • 15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir. 

  • 2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

    - Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar   

    - Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi      

    - Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    - Ramazan Bayramı: 21 Nisan-23 Nisan 2023

    - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    - Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    - Kurban Bayramı: 28 Haziran-1 Temmuz 2023

    - Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    - Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    - Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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