12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 Temmuz resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oluyor. 2016 yılından bu yana her sene demokrasi şehitleri dualarla anılırken, hain darbe girişimi de lanetlenitor. Bu sene 15 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. İşte detaylar...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ 2019
15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin ardından Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edilirken resmi tatil olarak da Resmi Gazete'de yer aldı.
PAZARTESİ GÜNÜ PTT, BANKA VE NOTERLER AÇIK MI?
Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için PTT, banka ve noterler hizmet vermeyecek, kapalı olacaklar. Eczaneler ise nöbetçi eczane durumuna göre çalışacaklar.
15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANE VE PTT AÇIK MI?
15 Temmuz'da hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilir.
Eczaneler ise, 15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yalnızca büyük PTT şubeleri hizmet verecek. Diğer PTT şubelerinin açık olup olmadığını öğrenmek için ise, vatandaşların PTT şubesine gitmeden önce mutlaka aramaları tavsiye ediliyor.
15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Dün İBB Meclisi'nde kabul edilen teklife göre, halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanacak.
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