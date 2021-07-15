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15 Temmuz mesajları ve sözleri İNDİR! 15 Temmuz Marşı ve şiiri - RESİMLİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında milletimizin canını ortaya koyarak yazdığı demokrasi destanı 5. yılında... Bu anlamlı günde özellikle sosyal platformalar üzerinden paylaşım yapmak isteyenler resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri ile özellikle de 15 Temmuz Marşı ve şiirlerini arıyorlar. İşte 15 Temmuz mesajları resimli galerisi...

15.07.2021 - 08:08 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası milletin yazdığı demokrasi destanı 5. yılında da gururla anılıyor. Bu özel günde duygu ve düşüncelerini 15 Temmuz sözleri, şiirleri ve resimleriyle birlikte paylaşmak isteyenler için 15 Temmuz mesajları galerisini derledik. İşte resimli 15 Temmuz mesajları, sözleri ve 15 Temmuz Marşı...

  • * "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

     

  • * Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    * Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    * Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

  • * Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.

    * 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    * Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

  • * 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

    * Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

    * Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

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