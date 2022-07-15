Galası yapıldı

Bir milletin istiklali ve istikbali için yılmadan yıkılmadan göğsünü siper eden gerisini hiç düşünmeyen kahramanların hikâyesinin anlatıldığı belgeselin gösterimine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya Hanımefendi, Garnizon ve 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, il ve ilçe protokolü ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Vali Yerlikaya katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
15 Temmuz’un büyük bir destan olduğunun altını çizen Vali Yerlikaya konuşmasında,” Bu destanı; ‘Vazgeçmeyenler’ ve ‘Gerisini asla düşünmeyenler’ yazmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; ‘Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar’ sözleriyle meydanlara koşan yüzbinlerce cesur yürek milli iradesine sahip çıktı. Kimi korkusuzca tankların önüne yattı. Kimi üzerlerine yağan kurşunlara rağmen geri adım atmadı. Ve hepsinin ellerinde, o hain darbecileri tir tir titreten tek bir şey vardı; ay yıldızlı şanlı bayrağımız” dedi.
O karanlık gece aydınlığa çıkana dek birçok kahramanlık öyküsü yaşandığını belirten Vali Yerlikaya konuşmasına şu şekilde devam etti: Milli Mücadele’nin unutulmaz ismi Nene Hatun’dan, Boğaz Köprüsünün girişinde şehit edilen 4 çocuk annesi Ayşe Aykaç’a… Dumlupınar’da şehadete eren ve son nefesini oğlu Onbaşı Mehmet’in kucağında veren Çetmili Kara Ali Çavuş’tan, ‘Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik’ diyerek, darbecilere karşı koyarken şehit düşen 21’indeki Batuhan Ergin’e kadar O uzun gecede; aziz vatanın 252 evladı, şehadet şerbetini içerken 2 bin 700’den fazla insanımız gazilik onuruna erişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Türk Milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir' sözlerindeki gibi birlik ve beraberlik içinde Çanakkale’de de, Sakarya’da da, 15 Temmuz’da da böyle olmuştur! ve inşallah ilelebet böyle olacaktır. 15 Temmuz’u sizlerin şahitliğinde; asla ve asla unutmayacağız.
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