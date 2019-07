Bombalama anı kamerada

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin iki kritik adresiydi; Meclis ve Genelkurmay Başkanlığı... Darbeciler o gece Genelkurmay karargahını ele geçirip direnen halkı helikopterle taramış, Meclis'i ise savaş uçakları ile bombalamıştı. Bu anlara dair çok önemli görüntüler ilk kez ortaya çıktı. Görüntüler Meclis'in iç ve çevre güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BOMBALAMA ANI KAMERADA



Darbeciler o gece savaş uçakları ile Meclis'e iki bomba attı. İşte o anlarda Meclis'te meydana gelen tahribat görüntülere net olarak yansıyor. Ayrıca Meclis üzerinde alçak uçuş yapan helikopter ve uçaklara da Meclis polisince ateş açıldığı anlar görülüyor. Yaralıların tahliye anları da an be an kaydediliyor.

GENELKURMAY DİRENİŞİ DE KAYDEDİLMİŞ

Dış kameralar ise gece darbeciler tarafından ele geçirilen Genelkurmay önünde yaşananları kaydediyor. Halkın darbecilere ait tanklara çıplak elle dur dediği tarihi anlar kayıt altına alınıyor.