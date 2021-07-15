15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmiş ve resmi tatil olarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 15 Temmuz'da Ankara İzmir ve İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? İşte Otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur ücretlerine dair detaylar...

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIMDA İNDİRİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz programına katılacak vatandaşlar için 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı'nda düzenlenecek programa katılacak vatandaşlar için 15 Temmuz saat 20.00’den 16 Temmuz saat 06.00’ya kadar toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacak. Fiyat tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, metro, İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT’larda geçerli olacak. İndirim havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak.

ANTALYA'DA TOPLU ULAŞIM 15 TEMMUZ'DA ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Perşembe günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

KOCAELİ'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 17.00 itibariyle belediyemize ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvaylarımızla tüm vatandaşlarımıza gece 02.00'a kadar ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğiz.