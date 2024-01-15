Yarıyıl tatili için geri sayım! Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?
Yarıyıl tatili sorgulamaları hız kazandı. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamıştı. Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri merak konusu oldu. Tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netlik kazandı. İşte detaylar...
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Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Şubat ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından yarıyıl tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, yarıyıl 15 tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile yarıyıl (sömestr) tatili tarihi hakkında güncel bilgiler...
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YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 11 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI
Yıl sonuna gelinmesiyle beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarıyıl tatilinin (sömestr) ne zaman olduğunu merak ediyorlar.
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YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.