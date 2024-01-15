Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Şubat ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından yarıyıl tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, yarıyıl 15 tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile yarıyıl (sömestr) tatili tarihi hakkında güncel bilgiler...