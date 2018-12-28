15 tatil ne zaman? sorusunun cevabı, tatil ile ilgili plan yapmak isteyen öğrenci ve veliler tarafından heyecan içerisinde araştırılıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB),15 tatil zamanını açıkladı. Peki; 15 tatil ne zaman? İşte 15 tatil (sömestr) ile ilgili merak edilen tarih...

15 TATİL (SÖMSTR) NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2018-2019

2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı.

15 TATİLDE ÖĞRENCİLER NELER YAPMALI?

ÇOCUKLARA TATİL BOYUNCA SÜREKLİ DERS ÇALIŞ BASKISI YAPMAYIN



Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.

TATİLDE ÇOCUKLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN



Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin.Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.

ONLARA KÜÇÜK GÖREVLER VERİN



Kız ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına göre ev içinde onlara küçük görevler verin. Tatil süresi boyunca evde çocuklarınızla geçirdiğiniz süreyi iyi değerlendirin. Tatil döneminde onlarla birlikte odalarını düzenleyin ve bunu yaparken onlara yapabilecekleri oyun tadında işler verin. Bu durum hem çocuğunuzla iletişiminizi artıracak hem de çocuğunuzun öz güven kazanmasını sağlayacak.



ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE OYUN OYNAYIN



Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.

OKULLARDA “SIFIR ATIK” EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

İlk olarak Ankara’da uygulanacak ve 50 bin öğrencinin hedeflendiği projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir eğitim programı daha hayata geçirildi. Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi olarak hayata geçirilecek olan çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında iş birliğiyle protokol imzalandı.

Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi iş birliği protokolü imza törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç katıldı. İlk etapta 50 bin öğrenciye ulaşması amaçlanan protokolle doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi, TEMA Vakfı gönüllüleri ve okul öğretmenlerinin iş birliğinde ilkokul öğrencilerine anlatılacak.

"Tüm kademedeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın himayelerinde başlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında TEMA Vakfı´nın doğa eğitimi konusundaki deneyimiyle geliştirdiği Sıfır Atık Eğitim Projesi´nin çocukların bilinçlenmesi için önemli bir kazanım sağlayacağını vurguladı. Sıfır Atık Eğitim Projesi´nin okullarda öğretmenler ve TEMA Vakfı gönüllüleriyle birlikte uygulayacağını aktaran Çolak, "Yapılan çalışmalar ülkemizin sadece bugününe değil, aynı zamanda geleceğine de hizmet ediyor. Uzun yıllar devam edecek olan proje ile tüm kademedeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklar 5D ile atık yönetimi felsefesini tanıyacak

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise TEMA Vakfı´nın eğitimleri ile çocukların, 5D olarak tanımlanan aşamalı bir atık yönetimi felsefesini öğreneceğini bildirdi. Ataç, "Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme", "Daha Az Tüket", "Değerlendir ve Yeniden Kullan", "Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan", "Dönüştür ve Doğaya Geri Kazandır" gibi tüketim ilkelerinden oluşan bu felsefe ile öğrencilerin atık oluşumunun nasıl engelleyeceklerini fark etmelerinin hedeflendiğini söyledi.