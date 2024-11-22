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        Haberler Bilgi Yaşam 15 tatil ne zaman? MEB 2024 2025 takvimi okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

        15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

        Milyonlarca öğrenci ikinci dönem sürecine geçti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 15 tatil tarihi, ara tatil takvimi ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak isteyen öğrenciler için yaz tatili fırsat olacak. İşte, 15 tatil başlangıcı ve okulların kapanacağı o tarih

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:10
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        • 1

          Yarıyıl tatili (15 tatil) tarihi için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında 9 günlük ilk ara tatilin yapılmasının ardından veli, öğrenci ve öğretmenlerin gözü karne tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. İşte 2024 2025 MEB eğitim öğretim takvimi

        • 2

          15 TATİL NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

          Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak.

          İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

        • 3

          NİSAN ARA TATİLİ

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

          YAZ TATİLİ TARİHİ

          9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

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