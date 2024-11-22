Yarıyıl tatili (15 tatil) tarihi için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında 9 günlük ilk ara tatilin yapılmasının ardından veli, öğrenci ve öğretmenlerin gözü karne tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. İşte 2024 2025 MEB eğitim öğretim takvimi