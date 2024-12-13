Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler 15 tatil için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde ara tatil tarihleri, 15 tatil ve yaz tatil tarihleri belirlendi. Ocak ayında ilk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Peki 15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yarıyıl tatili (15 tatil) tarihi için geri sayım devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. Öğrenciler sömestr tatilinde 15 gün dinlenme şansı elde edecek. Kimi öğrenci derslerindeki eksikleri tamamlarken, kimi öğrenciler de bu ara dönemde tatilin tadını çıkaracaklar. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte, 15 tatil tarihi

        • 2

          15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Okulların kapanmasının ardından, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.

          15 tatil toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.

        • 3

          2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Uzun yaz tatili boyunca öğrenciler, tatil planlarını yaparken bir yandan da yeni eğitim yılına hazırlanmak için fırsat bulacak.

        • 4

          NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

          MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bağırsak kanseri 50 yaş altında artıyor!
        Bağırsak kanseri 50 yaş altında artıyor!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası
        Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Habertürk Anasayfa