15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yarıyıl tatili (15 tatil) tarihi için geri sayım devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. Öğrenciler sömestr tatilinde 15 gün dinlenme şansı elde edecek. Kimi öğrenci derslerindeki eksikleri tamamlarken, kimi öğrenciler de bu ara dönemde tatilin tadını çıkaracaklar. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte, 15 tatil tarihi