15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler 15 tatil için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde ara tatil tarihleri, 15 tatil ve yaz tatil tarihleri belirlendi. Ocak ayında ilk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Peki 15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
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Yarıyıl tatili (15 tatil) tarihi için geri sayım devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. Öğrenciler sömestr tatilinde 15 gün dinlenme şansı elde edecek. Kimi öğrenci derslerindeki eksikleri tamamlarken, kimi öğrenciler de bu ara dönemde tatilin tadını çıkaracaklar. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte, 15 tatil tarihi
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15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Okulların kapanmasının ardından, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.
15 tatil toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.
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2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Uzun yaz tatili boyunca öğrenciler, tatil planlarını yaparken bir yandan da yeni eğitim yılına hazırlanmak için fırsat bulacak.
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NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.