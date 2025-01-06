Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, 15 tatilin tarihlerini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 - 2025 eğitim-öğretim takvimiyle ara tatillerin tarihleri kesinleşti. Özellikle yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenmek isteyenler, planlarını buna göre yapmaya hazırlanıyor. Ara tatil ve 15 tatil detaylarıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...