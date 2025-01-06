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        Haberler Bilgi Gündem 15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak, okullar ayın kaçında kapanacak?

        15 tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimi ile tatil tarihleri

        Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni eğitim-öğretim takvimine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, ikinci ara tatilin tarihini öğrenerek tatil planlarını buna göre şekillendirmek istiyor. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre, 15 tatilin başlangıç tarihi de netleşti. Eğitim maratonuna kısa bir mola vermeyi planlayanlar için tatil tarihleri şimdiden heyecan yaratıyor. İşte bu senenin 15 tatilin başlayacağı tarih hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 21:24 Güncelleme: 06.01.2025 - 21:30
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        • 1

          Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, 15 tatilin tarihlerini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 - 2025 eğitim-öğretim takvimiyle ara tatillerin tarihleri kesinleşti. Özellikle yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenmek isteyenler, planlarını buna göre yapmaya hazırlanıyor. Ara tatil ve 15 tatil detaylarıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

        • 2

          15 TATİL NE ZAMAN?

          17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtılacak ve 15 tatil başlayacak.

        • 3

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 4

          YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

          Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

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