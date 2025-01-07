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        Haberler Bilgi Gündem 15 tatil ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil sömestr ne zaman başlayacak, 1. dönem ne zaman bitiyor?

        15 tatil ne zaman başlıyor? 1. dönem ne zaman bitiyor?

        Eylül ayında okula geri dönen milyonlarca öğrenci ilk dönemi tamamlamak üzere. Kasım ayında yapılan ara tatil sonrası öğrenciler karnelerini alacak ve 15 tatile girecek. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? İşte, sömestr tatili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:31
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        • 1

          2024-2025 eğitim yılı, 9 Eylül'de çalan eğitim ziliyle başladı ve milyonlarca öğrenci yeniden okula döndü. İlk dönemi bitirmek üzere olan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı 2025 takvimine göre 15 tatil tarihleri...

        • 2

          15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtılacak ve 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili başlayacak.

          Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        • 3

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 4

          YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

          Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

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