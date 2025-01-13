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        Haberler Bilgi Yaşam 15 tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

        15 tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

        Milyonlarca öğrenci okulların kapanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne tatilinden sonra şubat ayında 2. dönem başlayacak. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:15
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        • 1

          15 tatil tarihi belli oldu. Öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?

        • 2

          15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtılacak ve 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili başlayacak.

          Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 3

          YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

          Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

        • 4
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