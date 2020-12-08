15 tatil ne zaman başlayacak? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Soruları milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. 2021 yılında 15 yani sömestr yapacak öğrenciler hem dinlenecek hem de tatil yapma fırsatı bulabilecek.

15 TATİL (YARIYIL) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ikinci ara tatili 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

ÖĞRENCİLERE ARA TATİL TAVSİYELERİ

Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, ilk ara tatillerini 16-20 Kasım'da yapacak öğrenciler ve velileri için öneriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Öğrenciyi zorlamamak gerektiğini belirten Durak, şunları kaydetti:

'Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vadede zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın. Kitap okuyan öğrenciler daha doğru ve hızlı anlar, soruları daha hızlı çözebilir ve hafızaları güçlenir.

Sınav sonrasında birçok öğrenciden 'Zamanım yetmedi, tüm soruları yanıtlayamadım' gibi sözleri çok duyarız. Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken, kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda, sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri, bu noktada iki adım öne geçirecektir.'