15 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Bugün öğlen saatlerinde Çanakkale'de meydana gelen 3.5 büyüklüğünde depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....