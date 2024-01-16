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        Haberler Televizyon 15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Kara, Ömer, Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi! Reyting sonuçları

        15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Kara, Ömer, Safir

        Reyting sonuçları 15 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Kara, Ömer, Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:59
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        • 1

          Reyting sonuçları 15 Ocak Pazartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen Kara, Ömer, Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 15 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          15 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          SURVIVOR ALL STAR

          ÖMER

          ESRA EROL'DA

          SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

          MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

          SAFİR

          ATV ANA HABER

          SHOW ANA HABER

          HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S.)

          KANAL D ANA HABER

        • 3

          15 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

          ÖMER

          SURVIVOR ALL STAR

          SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

          MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

          ÖMER (ÖZET)

          ESRA EROL'DA

          KANAL D ANA HABER

          SURVIVOR ALL STAR (ÖZET)

          SHOW ANA HABER

          HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S.)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
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        Akrep
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        Yay
        Yay
        Oğlak
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