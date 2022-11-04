EDMUND KEMPER KİMDİR?

2,06 boyundaki Edmund Kemper 18 Aralık 1948’te Kaliforniya’da doğdu. Sorunlu bir anne babaya sahip olan Kemper, şiddetin benliğine işlemesini sağlayacak bir ailede, sürekli gerilim içerisinde büyüyor. Ebeveynleri sürekli kavga ediyordu. Hatta öyle ki babası II. Dünya Savaşı gazisiydi ve annesiyle yaşamaktan nefret ediyordu. Ucunda ölüm olan savaşların, annesiyle yaşamaktan daha iyi olduğunu dile getiriyordu her defasında.

Ed Kemper doğduğundan yaşıtlarında cüsse olarak iri ve uzundu. Babası Pasifik’teki nükleer bomba testlerinde çalışan bir 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Anne ve babası gün içinde hiçbir diyalog kurmuyordu. Ebeveynlerin arasında bu gerilim çocuklara da yansıyordu. Çocukluk travmasının etkisiyle Ed Kemper şiddete eğilim göstermeye başladı.