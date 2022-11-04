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145 IQ'lu tarihin en acımasız katili: Edmund Kemper! Zekasını caniliğe kullanan seri katilin yaptıkları kan dondurdu!

Seri katillerin tüyler ürperten hayat hikayeleri özellikle son dönemde oldukça merak ediliyor. Özellikle Netflix yapımı olan Dahmer dizisi oldukça büyük bir ilgi gördü. Seri katillerin yaptıkları kan dondururken neden bu hale geldikleri ve nasıl bir yaşantıya sahip oldukları ise merak uyandırıyor. Dünyaca ünlü, yaptıklarıyla kan donduran seri katillerden birisi ise Edmund Kemper! Nasıl bir canavara dönüştüğünü okuyacağınız her bir satır ise tüyler ürpertici cinsten, bizden söylemesi…

Giriş: 04.11.2022 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Her ne kadar yaptıkları korku yaratsa da seri katillerin hikayeleri hep ilgi çekici olmuştur. Özellikle insan psikolojisiyle ilgilenenler seri katillerin hangi ruh hallerine sahip olduklarını ve ne derece canavarlaşabildiklerini merak ederler. Acımasızlığın sınırlarını zorlayan seri katiller kitap, dizi ve filmlere konu olarak tarihin en karanlık hikâyelerini oluşturdu. Tarihin en popüler seri katilleri arasında kabul edilen Ed Kemper’in soğukkanlılığı Mindhunter dizisine ilham oldu. Gelecekte nasıl biri olacağını daha çocukken oynadığı oyunlarda belli eden, 2.06 metre boyunda ve 145 IQ’ya sahip olan seri katil Ed Kemper annesini öldürecek kadar ileriye gitti. Kemper dünyanın en zeki insanları arasında olabilecekken zekasını saf kötülük için kullandı.

    Dikkat! Okuyacağınız içerikte sakınca oluşturabilecek şiddet öğeleri bulunmaktadır.

  • EDMUND KEMPER KİMDİR?

    2,06 boyundaki Edmund Kemper 18 Aralık 1948’te Kaliforniya’da doğdu. Sorunlu bir anne babaya sahip olan Kemper, şiddetin benliğine işlemesini sağlayacak bir ailede, sürekli gerilim içerisinde büyüyor. Ebeveynleri sürekli kavga ediyordu. Hatta öyle ki babası II. Dünya Savaşı gazisiydi ve annesiyle yaşamaktan nefret ediyordu. Ucunda ölüm olan savaşların, annesiyle yaşamaktan daha iyi olduğunu dile getiriyordu her defasında.

    Ed Kemper doğduğundan yaşıtlarında cüsse olarak iri ve uzundu. Babası Pasifik’teki nükleer bomba testlerinde çalışan bir 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Anne ve babası gün içinde hiçbir diyalog kurmuyordu. Ebeveynlerin arasında bu gerilim çocuklara da yansıyordu. Çocukluk travmasının etkisiyle Ed Kemper şiddete eğilim göstermeye başladı.

  • İLK KURBANI KIZ KARDEŞİ OLDU!

    Nefretin ilikler kadar hissedildiği bu ailede, şiddete eğilimi daha okula bile başlamadığı yıllarda ortaya çıkıyor Kemper ve zihninde, bu şiddetin ilk hedefi de kardeşi oluyor. Bu sorunlu çocukluk döneminde Edmund Kemper, şiddete yatkınlığını kısa sürede belli etti. Kardeşiyle oyunlar oynarken normal çocuklar gibi oyunlar değil, gaz odasından kurtulmak, kardeşinin oyuncak bebeklerinin kafalarını koparmak gibi 'eğlenceleri!' tercih etmiş.

    Kardeşiyle oynadığı oyunlarda hayali bir gaz odasından kurtulmaya çalıştıkları oyunlar uydurmuş, kardeşinin bebeklerinin parçalarını kopararak eğlenmesiyle ailesini iyiden iyiye endişelendirmişti.

  • İLK İŞKENCESİNİ KEDİSİNE YAPTI

    Henüz 10 yaşındayken Ed Kemper, bir kediyi canlı canlı ateşe atıp ardından üzerinde deneyler yapmaya başladı ve sonrasında diri diri gömdü. Kedi öldükten sonra gömdüğü yerden çıkartan Ed Kemper, bu sefer de başını kesti ve bir çiviye asarak bir süre sergiledi. 13 yaşındayken ailesinin yeni sahiplendiği kediyi de öldürdü. Annesi kedinin ölüsünü bulana kadar onu kendi elbise dolabında sakladı. Küçük kız kardeşinin oyuncak bebeklerinin başlarını kestiği ayinler yapıyordu. "Gaz odası" ve "elektrikli sandalye" gibi ölüme yakın deneyimleri yaşadığı oyunlar oynamayı seviyordu.

    Sonrasında ailesine söylediği yalanla bu olaydan sıyrılsa da bu yalanın bile onu tatmin ettiğini yıllar sonra itiraf etti.

  • 'ÖLMESİ GEREKİYOR'

    Okul yıllarında öğretmenine 'aşıktı' Ed. Ona ilgi beslediğini kız kardeşine söyledi, kız kardeşi de dalga geçerek "Neden onu öpmüyorsun?" diye soru soruyor. Aldığı cevapsa korkunçtu. Ed "Onu öpmem için, önce öldürmem gerekir." demişti.

    Bu yaşlarda okuldaki öğretmenine ilgi duyan Kemper'a kardeşi dalga geçmek için 'Neden gidip onu öpmüyorsun?' diye sorduğunda Kemper onu öpmeyi istememe sebebini şöyle belirtmişti:

    Onu öpmem için, önce öldürmem gerekir.

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