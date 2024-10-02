Dernek Başkanı Hacer Özkaya, "Bin 432 çeşit üzüm var; ancak endüstriyel olarak şaraptan, pekmeze, sirkeden, kurutmaya kadar ise 63 çeşidi kullanılıyor. Birçok üzümümüz hiç tanınmıyor. Halkımız da pazarda kendisine sunulanı alıyor. Bir de çeşitliliğin birçoğunun nesli tükenmek üzere. Bunun için bağların ve üzümlerin korunması gerekiyor. Biz de üzümlerimiz korumak için bu derneği kurduk" dedi