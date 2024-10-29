14 yaşındaki iki kıza cinsel istismar
Sakarya'da M.G. isimli kişi, otomobiliyle ıssız bir yere götürdüğü 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocukların durumu bildirdiği ailelerin şikayeti üzerine zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Giriş: 29.10.2024 - 17:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:53
Sakarya'da M.G. otomobiliyle Serdivan Kırantepe mevkisine götürdüğü 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
Çocukların durumu bildirdiği ailelerin şikayeti üzerine zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ