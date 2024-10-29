Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 14 yaşındaki iki kıza cinsel istismar | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki iki kıza cinsel istismar

        Sakarya'da M.G. isimli kişi, otomobiliyle ıssız bir yere götürdüğü 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocukların durumu bildirdiği ailelerin şikayeti üzerine zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 yaşındaki iki kıza cinsel istismar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da M.G. otomobiliyle Serdivan Kırantepe mevkisine götürdüğü 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

        Çocukların durumu bildirdiği ailelerin şikayeti üzerine zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #cinsel istismar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Habertürk Anasayfa