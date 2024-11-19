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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki genç 500 TL için öldürüldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki genç 500 TL için öldürüldü!

        İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen 14 yaşındaki Salim Attal cinayetinin detaylara ortaya çıktı. Tokat ile başlayıp cinayetle biten olayın, 500 TL'lik alacaktan kaynaklandığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:30
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        14 yaşındaki genç 500 TL için öldürüldü!
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        İstanbul Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta, dün yabancı uyruklu 14 yaşındaki Salim Attal ve 17 yaşındaki Samet K. silahlı kavgada vurularak yaralanmış, Salim Attal olayda hayatını kaybetmiş, Samet K. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 14 yaşındaki gencin cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

        BİR TOKAT CİNAYETLE SON BULDU

        Salim Attal'ın, Ali isimli arkadaşının 500 TL alacağı için; abisi Ahmet ve arkadaşı Samet K. beraber olayın yaşandığı yere gittiler. Ali Çolak alacağı olan 500 TL'sini saldırgandan istedi. Saldırgan para istenince kavga çıkartıp Ahmet Attal'a tokat attı. Daha sonra Salim Attal abime nasıl vurursun diye saldırgana vurdu. Öfkelenen saldırgan silahını çekip Samet K. ve Salim'i vurup olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

        "ÇOCUKLARIMIZ DA VURULABİLİRDİ"

        Olay anını anlatan Hüseyin Gürbüz, “Alacak verecek meselesi yüzünden olduğunu söylüyorlar. Önceden para için kavga etmişler. Hala daha kanlar yerde duruyordu. Bizim çocuklar burada oynuyordu. Çocuklara da gelebilirdi” dedi.

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        #istanbul
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