14 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı.
Midyat'ın Ulucami Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalışan 14 yaşındaki Fırat Ö., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Fırat Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çocuk işçinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.