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Annesini tehdit eden babasını öldürdü

Rize'den insanın kanını donduran bir haber geldi. Kentte bir çocuk annesini tehdit ettiğini söylediği babasını tabancayla öldürdü

Giriş: 31.05.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü!
DHA

Rize'de M.A.L (14), annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babası Ali Rıza Laçin'i (54) evde tabancayla vurup, öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde meydana geldi.

ARBEDE İDDİASI

İddiaya göre Ali Rıza Laçin, geldiği evde oğlu M.A.L.´ye bir süredir sorun yaşadığı eşini öldüreceğini söyleyerek, belinden çıkardığı tabancayı masanın üzerine koydu. Annesi dışarda olan çocuk, masadan aldığı silahı saklamak istedi.

Bunu fark eden baba, oğlundan silahı almak istedi. Bu sırada M.A.L., tabancayla ateş ederek babasını, göğsünden vurdu.

Kanlar içinde kalan baba yere yığılırken, silah sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılıp, ameliyata alınan Laçin, kurtarılamadı. Evde silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli çocuk da sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

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