14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin biletleri cüzi fiyatlarla satışa sunuldu

22 - 28 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Adem Sözüer başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci direktörlüğünde düzenlenecek olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde biletler, herkesin dünya ve ülke gündemini yakından ilgilendiren ödüllü, yılın en yeni ve başarılı filmlerini izleyebilmesi için erişilebilir fiyatla satışa sunuldu. Öğrenci biletlerinin 20 TL, tam biletlerin 75 TL‘den satışa sunulduğu festival, herkes için sinema, herkes için festival diyerek tüm sinemaseverleri festival coşkusunu yaşamaya davet ediyor.

REKLAM advertisement1 Festival programında yer alan övgüler toplamış filmlerin merkeze aldığı adalet temalı konuları hukuk çerçevesinde değerlendirerek uzmanlar aracılığıyla farklı perspektifler oluşturan Uluslararası Akademik Program ile usta sinemacılarla gerçekleşecek panellere, farklı başlıklar altında sinemaya dair tartışma alanları açan konuşmalara platform oluşturan VisionIST etkinlikleri ücretsiz olarak herkesin katılımına açık gerçekleşecek. Dikkat çekici yapımlar geliyor Haberi Görüntüle REKLAM Festivalde uzun metrajlı film gösterimleri Kadıköy Sineması ve CineWAM Nişantaşı City’s’de gerçekleşecek. Kısa film programı gösterimi ve VisionIst etkinlikleri İBB Beyoğlu Sineması’nda yapılacak. Uluslararası Akademik Program ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin çok yönlü yapısının önemli etkinliği Uluslararası Akademik Program 22 - 29 Kasım tarihleri arasında arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde ücretsiz olarak düzenlenecek. Akademik Program bu yıl herkes için adaletin sağlanması bakımından büyük önem taşıyan “Adil Yargılanma Hakkı” teması ile düzenlenecek. Adil yargılanma hakkı farklı alan ve disiplinlerden uzmanların katılacağı 20 farklı oturumda 8 gün boyunca tartışılacak. 22 Kasım'da; Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan’ın açılış konuşmaları ile başlayacak Uluslararası Akademik Program Festivalin Akademik Onur Ödülü sahibi Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’un açılış konferansıyla devam edecek.

REKLAM Oturumlarda Adil Yargılanma Hakkı, anayasa temelleri ve usulleri bakımından ele alınacak, her gün de farklı açılardan tartışmaya açılacak. Uluslararası standartlar bakımından adil yargılanma hakkı nasıl olmalı, daha iyi bir yargı mümkün mü, yargıçlar için yapay zekâ asistanları hayal mi hakikat mi gibi soruların cevaplarının konuşulacağı programda dijitalleşmenin, basının haber verme ve alma hakkının adil yargılanma etkileri de mercek altına alınacak. Güney Kore, ABD, Polonya, İran ve Hırvatistan’dan farklı örneklerle adil yargılanma hakkının başka coğrafyalarda geldiği noktanın da konuşulacağı program kapsamında bir de Filistin Paneli düzenlenecek.

Akademik Program kapsamında şüphelilerin kamuoyuna teşhiri, sosyal medya baskısının tutuklamada gerekçe olup olmayacağı, yargılamaya politik amaçlı müdahaleler sorunu ve 6284 Sayılı Kanun’da yer alan “şiddet uygulayan” kavramının suçlu sayılmama hakkı gibi önemli başlıklar da tartışılacak. Uluslararası Akademik Program 30 Kasım’da düzenlenecek Öğrenci Kulüpleri Film Analiz Forumları ile sona erecek. Uluslararası Akademik Program için detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir. USCFF bu yıl bir yenilik yaptı ve VisionIST bölümünü dünya ve ülke gündemini yakından ilgilendiren filmlerden yola çıkan başlıklar altında sinemacılar, hukukçular ve farklı alanlardan uzmanların izleyicilerle buluştuğu bir özgür ve eleştirel düşünme, bilgi edinme, diyalog kurma ve yapıcı tartışma platformuna dönüştürdü. İzleyicilerin birçok alanda farklı bakış açıları kazanmalarını hedefleyen etkinlikler 23 - 25 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu Sineması’nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

REKLAM Sinemada Kadın Özgürleşmesi başlıklı panel, festivalde gösterilen 'Boşluktaki Bedenler', 'Hayallerin Eşiği', 'Çalınan Gezegenim', 'Kara Kutu Günlükleri' ve 'Memeli' filmlerinden ilham alınarak düzenlenecek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, film eleştirmeni, yazar Umut Tümay Arslan’ın moderatörlüğünde psikiyatr, yazar, psikoterapist Arzu Erkan, feminist, aktivist ve avukat Hülya Gülbahar ile senarist, yönetmen, kurgucu, görüntü yönetmeni Senem Tüzen 23 Kasım’da saat 15.00'te tüm katılımcılara açık olarak bir araya gelecek.

24 Kasım'da; VisionIST kapsamında usta isimlerin konuşmacı olacağı iki özel etkinlik gerçekleşecek. Alin Taşçıyan moderatörlüğünde festivalin jüri üyesi yönetmen, senarist Cemil Ağacıkoğlu ile saat 13.00’te Beyoğlu Sineması’nda bir ustalık sınıfı gerçekleşecek. Cemil Ağacıkoğlu Sinema Serüvenini Anlatıyor başlıklı ustalık sınıfının ardından saat 15.00’te Görüntü Yönetmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Meryem Yavuz, festivalin Sinemaya Katkı Ödülü Sahibi Çetin Tunca’nın izleyicilerle buluşacağı söyleşiyi modere edecek ve onun sinemasına dair bir sunum yapacak.

25 Kasım’da festivalin 4. Kuvvet Direniyor ve Yapay Zekâ’nın Yeni Marifetleri bölümlerine paralel iki panel düzenlenecek. Festivalde gösterilen Yapay Adalet filminin açtığı tartışmaya boyut kazandırılacak 'Yapay Adalet: Nesnellik mi, Çelişki mi?' başlıklı panel saat 13.00’te düzenlenecek. Bilişim uzmanı, mühendis, iş insanı ve yazar Füsun Sarp Nebil moderatörlüğündeki panelin konuşmacıları Yapay Zekâ ve ceza hukuku alanında çalışma yürüten kriminolog, akademisyen Dr. Buket Abanoz Öztürk ve İTÜ Yapay Zekâ ve Veri Bilimi ve Uygulamaları Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Prof. Altan Çakır olacak.

Medya, sinema ve hukuk ilişkisini özgürlük kavramı çerçevesinde irdeleyen 4. Kuvvet Direniyor başlıklı panel ise 25 Kasım’da saat 15.00’te gerçekleşecek. Panele gazeteci - yazar ve senarist Zehra Çelenk moderatörlüğünde avukat-gazeteci Fikret İlkiz, Basın Konseyi Başkanı, gazeteci Pınar Türenç ve belgesel yönetmeni Mustafa Ünlü konuşmacı olarak katılacak. VisionIST’in izleyiciye kapalı tek etkinliği ise 23 Kasım’da gerçekleşecek. Prof. Dr. Adem Sözüer’in moderatörlüğünde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi Volkan Aslan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Ulaş Karan’ın konuşmacı olacağı Yasalarda ve Uygulamada "Sansür: Film Sektörünün Hakları' başlıklı oturum sektör temsilcileri ve hukukçuların katılımıyla düzenlenecek.