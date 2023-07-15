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        14 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! İşte AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 14 Temmuz Cuma günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen Hayatımın Neşesi, Kısmet ve MasterChef All Star gibi yapımlar sıralamada ilk ona yerleşti. İşte 14 Temmuz reyting sonuçları...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 13:05
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        • 1

          14 Temmuz Cuma günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖzellikleHayatımın Neşesi, Kısmet ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 14 Temmuz güncel reyting sonuçları:

        • 2

          14 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 HAYATIMIN NESESI

          3 KISMET

          4 FOX ANA HABER

          5 SHOW ANA HABER

          6 KORKUSUZ KORKAK (T.S)

          7 GELINIM MUTFAKTA

          8 KANAL D ANA HABER

          9 KISMET (OZET)

          10 TERMINATOR 5 YENIDEN DOGUS (Y.S)

        • 3

          14 TEMMUZAB REYTİNG SONUÇLARI

          1 HAYATIMIN NESESI

          2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          3 KISMET

          4 KANAL D ANA HABER

          5 KISMET (OZET)

          6 SICAK GELISME

          7 HAYATIMIN NESESI (OZET)

          8 YESIL VADI'NIN KIZI (OZET)

          9 YESIL VADI'NIN KIZI

          10 HAYATIMIN NESESI (TKR)

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