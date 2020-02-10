10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
14 Şubat Sevgililer Günü'nü sevdiğinizle dışarıda geçirmek istiyorsanız bu yazımız size! 14 Şubat'a günler kala restoranlardan otellere mekan önerilerini Habertürk okuyucuları için bir araya getirdik! Unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmeniz dileğiyle...
WOW İSTANBUL HOTEL
14 Şubat Sevgililer Günü'nü aşk dolu geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği bir bir adres de İstanbul Wow Hotel. Arabesk müziğin başarılı ismi Serkan Kaya ve pop müziğin güçlü ismi Bendeniz, 14 Şubat’ta sevenleriyle buluşuyor.
SHERATON ISTANBUL CITY CENTER
Sheraton Istanbul City Center'ın Restoranı Ney'i Lokma'da romantik bir akşam yemeğine kült aşk şarkıları eşlik ediyor. Levrek & somon tartar, tütsülenmiş patlıcan ezmesi üzerinde peynirli ravioli ile başlayan tadım, cevizli ve taze kekikli buğday risotto, fettuçini sebze ve shallot sosla sunulan ızgara dana madalyonla devam ediyor. Aşk dolu akşam yemeğinin tatlı finalinde ise mango sorbe, bitter çikolata kremi ve pötifurlara taze çekilmiş kahve çeşitleri ve aromatik çaylar eşlik edecek. Ayrıca otelde Sevgililer Günü'ne özel SPA paketleri de mevcut.
CONRAD İSTANBUL BOSPHORUS
Conrad İstanbul Bosphorus, 14 Şubat Sevgililer Günü için çiftleri, Boğaz manzarası ile öne çıkan Summit Bar&Terrace’a bekliyor. Conrad şefleri tarafından geceye özel hazırlanan, aşkınıza lezzet katacak “Be My Valentine” menüsüne canlı caz performanslarının eşlik edeceği gecede dileyen çiftler, otelde konaklayabilir. Be My Valentine menüsünün iki kişilik fiyatı 750 TL.
W ISTANBUL
Akaretler’de yer alan W Istanbul, 14 Şubat’ta hem konaklama paketleri hem de DJ performansları ile konuklarını eğlence dolu bir deneyime davet ediyor. Otelin Spa’sı Spa Soul, konuklarına uzak doğulu terapistleri ve çok çeşitli masaj paketleri ile özel seçenekler sunuyor. Otel ayrıca güne enerjik başlayabileceğiniz açık büfesi ile de misafirlerine zengin bir kahvaltı deneyimi sunuyor.
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