CUNDA DESPOT EVİ

Cunda Adası’nın simgelerinden biri olan Despot Evi, 14 Şubat’ta romantik birkaç gün geçirmek isteyenler için kapılarını aralıyor. Despot Evi’nin restoranı 1862’de sunulacak Sevgililer Günü’ndeki romantik yemeğe akustik bir canlı müzik ve romantik ezgiler eşlik ediyor. Sevgililer Günü konaklaması sırasında çiftler otelin Spa’sından da avantajlı şekilde yararlanabiliyor. Cunda’da Sevgililer Günü’nün en özel mekanlarından biri de adanın ilk yel değirmeninin de bulunduğu Aşıklar Tepesi. Keyifli bir yürüyüş yoluyla gidilen Aşıklar Tepesi de bu özel hafta sonunun uğrak noktalarından biri oluyor. Aşıklar Tepesi adanın sıcak bir çay eşliğinde kuş bakışı izlenebileceği en özel yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.