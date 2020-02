CONRAD İSTANBUL BOSPHORUS

Conrad İstanbul Bosphorus, 14 Şubat Sevgililer Günü için çiftleri, Boğaz manzarası ile öne çıkan Summit Bar&Terrace’a bekliyor. Conrad şefleri tarafından geceye özel hazırlanan, aşkınıza lezzet katacak “Be My Valentine” menüsüne canlı caz performanslarının eşlik edeceği gecede dileyen çiftler, otelde konaklayabilir. Be My Valentine menüsünün iki kişilik fiyatı 750 TL.