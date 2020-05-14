Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 144.749'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.007 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 14 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. "

13 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 144 bin 749 ve can kaybının 4 bin 007 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 821 test yapıldı, 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 33 bin 614 oldu. ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268’e ulaştı. İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 262 artarak 31 bin 368'e yükseldi.