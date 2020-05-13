Türkiye'de her yıl akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs, Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. Kısa ve uzun 14 Mayıs Eczacılık günü mesajları göndermek isterseniz tam da yeri. İşte En güzel Eczacılık Günü mesajları ve sözleri...

EN GÜZEL ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI 2020

Sağlık hizmetinin en önemli ayaklarından biri olan eczacılara saygıyla, 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.