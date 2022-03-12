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14 Mart Pazartesi Okullar tatil mi ve nerelerde? İstanbul, Ankara, Bursa ve hangi illerde kar tatili var? Kar tatili olan iller listesi

Okullar tatil mi ve nerelerde? 14 Mart Pazartesi İstanbul, Ankara, Bursa ve hangi illerde kar tatili var?

14 Mart Pazartesi kar tatili olan iller listesi binlerce öğretmen, veli ve öğrenci tarafından araştırılıyor. Aybar kar fırtınası etkisi tüm yurtta hissedilirken olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde 14 Mart tarihine kadar eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle birlikte gözler "14 Mart Pazartesi okullar tatil mi ve nerelerde?" sorusuna çevrildi. Peki, Okullar tatil mi ve nerelerde? 14 Mart Pazartesi İstanbul, Ankara, Bursa ve hangi illerde kar tatili var?

12.03.2022 - 15:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sibirya'dan gelen Aybar soğuk hava dalgasının yurdun dört bir yanını etkisi altına almasıyla birlikte binlerce ilkokul, ortaokul ve lise 14 Mart tarihine kadar tatil edilmişti. Yoğun kar yağışı devam ederken binlerce öğrencinin gözü tatil açıklamasına çevrildi. Peki, Okullar tatil mi ve nerelerde? 14 Mart Pazartesi İstanbul, Ankara, Bursa ve hangi illerde kar tatili var? Kar tatili olan iller listesi...

  • 14 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

    14 Mart Pazartesi okulların tatil olup olmadığı konusunda Valilik tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pazar akşamı Valilikten kar tatili açıklaması bekleniyor. 14 Mart Pazartesi kar tatili olan iller listesi açıklandığında haberimizde yer alacak.

  • 14 MART PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    istanbul Valiliği, kar önlemleri kapsamında 14 Mart Pazartesiye kadar eğitime ara verilmesi kararı almıştı. 

    14 Mart Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından kar tatili açıklaması yapıldığında haberimizde yer alacak.

     

  • İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

  • 14 MART PAZARTESİ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ankara Valiliğinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

     

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