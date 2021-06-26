14 kişinin sahte içkiden zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli daha yakalandı

İlçede rahatsızlanan kişi hastaneye başvurdu, tetkiklerde rahatsızlığın sahte içki zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi.Sahte içkiden zehirlenerek hastanedeki tedavileri sürenlerin sayısı 13'e yükseldi.Yoğun bakımdaki 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.Ekiplerce 3 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Dün sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 13 kişiden yabancı uyruklu biri yaşamını yitirmişti.

Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede polis ekiplerince yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmiş, iş yeri sahipleri N.U. ve K.U. gözaltına alınmıştı.