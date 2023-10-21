Teknik direktör tacizden tutuklandı!
Bursa'da, İznikspor Teknik Direktörü 62 yaşındaki M.Ş., lise öğrencisi 15 yaşındaki M.T.'ye sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı
Bursa'da olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), daha önceden tanıştığı M.T.'yi (15) yolda görerek otomobiline bindirdi.
KIRSAL ALANA GÖTÜRÜP HOŞLANDIĞINI SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre bir müddet otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, iddiaya göre; M.T.'den hoşlandığını söyledi.
KÜÇÜK KIZ BU ANLARI KAYDA ALDI
Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafeterya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.