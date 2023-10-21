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Bursa'da olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), daha önceden tanıştığı M.T.'yi (15) yolda görerek otomobiline bindirdi.

KIRSAL ALANA GÖTÜRÜP HOŞLANDIĞINI SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre bir müddet otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, iddiaya göre; M.T.'den hoşlandığını söyledi.

KÜÇÜK KIZ BU ANLARI KAYDA ALDI

Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafeterya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.