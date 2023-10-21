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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da, İznikspor Teknik Direktörü tacizden tutuklandı! - Güncel haberler

        Teknik direktör tacizden tutuklandı!

        Bursa'da, İznikspor Teknik Direktörü 62 yaşındaki M.Ş., lise öğrencisi 15 yaşındaki M.T.'ye sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 08:43 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:04
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        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
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        Bursa'da olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), daha önceden tanıştığı M.T.'yi (15) yolda görerek otomobiline bindirdi.

        KIRSAL ALANA GÖTÜRÜP HOŞLANDIĞINI SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre bir müddet otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, iddiaya göre; M.T.'den hoşlandığını söyledi.

        KÜÇÜK KIZ BU ANLARI KAYDA ALDI

        Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafeterya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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