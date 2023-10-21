Burak Yılmaz zannımca başlangıç stratejisinden ziyade oyundaki hamleleriyle bu “büyük maçı” oynadı. Sınavı geçti mi derseniz? 10 üzerinden 5.5-6.0 seviyesi derim. 10 kişi kaldıktan sonar Raşit ile devam etmesine, tıpkı Masuaku’ya başlamaması gibi pek anlam veremedim. OX ile iyi iş yaptı. Ancak ne yaparsa yapsın 2 stoperine engel olamadı. Kuşkusuz futbol takım oyunu. Ancak bu AMARTEY-COLLEY ikilisi kalan arkadaşlarını öyle 3-4 pozisyonda zor durumda bıraktılar ki… Adeta maça mal oldu.