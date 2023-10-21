Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırdı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde attığı gollerle Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yıldız ismi Mauro Icardi, derbide de fileleri havalandırarak adını tarihe yazdırdı.
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26. dakikada ağları sarsan Arjantinli santrfor, Süper Lig'deki 8. derbisinde 9. golünü kaydetti.
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Icardi, attığı bu golle 8 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak, Galatasaray tarihinin derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.
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Öte yandan Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 15 resmi karşılaşmada 13 kez ağları havalandırdı.
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Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 9. golüne imza atıp krallık yarışında zirveye yerleşirken, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi.
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Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı.
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Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avlayan 31 yaşındaki yıldız, Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı.