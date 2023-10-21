Yenilmez Cimbom! Galatasaray'dan müthiş seri
Galatasaray'ın bileği bükülmüyor... Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, resmi maçlarda yakaladığı müthiş serisini sürdürdü.
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
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Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü.
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Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan Aslan, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi.
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Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
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Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini de sürdürdü.
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Cimbom, ligde RAMS Park’ta en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.
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Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı iç sahada oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
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Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş'ı devirerek ligdeki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı.
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Lige Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan, daha sonra oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardı.
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Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak.