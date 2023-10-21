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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti" denildi.

UGANDA CUMHURBAŞKANI MUSEVENİ İLE GÖRÜŞME

"SUKUNETİN SAĞLANMASI İÇİN GÖRÜŞTÜLER"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşı Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile İsrail-Filistin çatışması kapsamında yaşananlar ve bölgede sükunetin sağlanmasına yönelik telefonla görüştü.

Görüşmeyi, İletişim Başkanlığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN SESLER YÜKSELMELİ”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze’de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.”

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GAZZE DİPLOMASİSİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındığı belirtildi * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.